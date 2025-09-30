Ultime News

30 Set 2025 Castelleone, nell'auto grimaldelli
e argenteria: denunciato 31enne
30 Set 2025 Vittoria Alata candidata a simbolo
di Cremona per Milano-Cortina
30 Set 2025 Palestra San Felice verso conclusione
Approvati i criteri di gestione
30 Set 2025 A tu per tu con Alberto Grassi:
“Sorpreso dai tifosi della Cremo”
30 Set 2025 Scontro in bici tra due ragazzini
In ospedale in codice giallo
Antropova “Serve tempo per realizzare di aver vinto Giochi e Mondiali”

FIRENZE (ITALPRESS) – “Faccio i complimenti alla nazionale maschile, sappiamo quanto sia difficile vincere competizioni importanti, ma laurearsi campioni del mondo per due volte di fila è davvero incredibile. Spero che il nostro trionfo ai Mondiali li abbia in qualche modo aiutati”. Così, in un’intervista all’agenzia Italpress, l’opposto della Savino Del Bene Scandicci e del’Italvolley femminile, la campionessa olimpica e del mondo Ekaterina Antropova, sul trionfo della Nazionale di De Giorgi, arrivato qualche giorno dopo l’impresa delle azzurre di Velasco.
