30 Set 2025 L'open week sulle malattie
cardiovascolari arriva a Cremona
30 Set 2025 Palazzo Affaitati, protagonisti
i giovani con progetto F.L.A.S.H.
30 Set 2025 Il racconto di Pierdante Piccioni:
"Ho perso 12 anni della mia memoria"
30 Set 2025 Presentata l’edizione 2025
della Festa del Torrone di Cremona
30 Set 2025 Nuove aperture in ottobre
per le Dimore Storiche Cremonesi
Flotilla, Tajani “Non forzare il blocco mi pare scelta di buonsenso”

ROMA (ITALPRESS) – Quella di non forzare il blocco “mi pare una scelta di buonsenso. Forzare il blocco serve solo a mettere a repentaglio le imbarcazioni e le persone che ci sono dentro. Noi abbiamo sempre invitato tutti alla prudenza, ieri ho chiamato il ministro degli Esteri israeliano Saar chiedendogli che, in caso di tentativo di forzare il blocco, non ci sia violenza nei confronti né dei parlamentari e né dei cittadini italiani. Questo per noi è importante”. Così il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, parlando con i cronisti a margine di un evento.

