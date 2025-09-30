Gaza, dai medici italiani condanna per attacchi a civili e ospedali

ROMA (ITALPRESS) – Pressocché unanime all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite l’appello alla pace da parte dei rappresentanti dei Paesi di tutto il mondo per porre fine alla guerra in Ucraina ma soprattutto per fermare l’escalation di violenze e sofferenze ai danni della popolazione inerme della Striscia di Gaza. In questa situazione è tornata a farsi sentire anche la voce dei medici italiani, da sempre mobilitati a sostegno dei loro colleghi impegnati sui fronti di guerra. Dopo aver dato il via insieme al ministro degli Esteri alla Rete di Cooperazione Permanente a favore della popolazione di Gaza e dei medici che operano nell’area del conflitto, il presidente della Fnomceo Filippo Anelli denuncia con forza gli attacchi intollerabili contro gli ospedali e il personale sanitario che opera in territorio palestinese.

sat/gtr