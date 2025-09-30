Hyundai, arriva in Italia IONIQ 9, ammiraglia del brand





ROMA (ITALPRESS) – Hyundai ha aperto gli ordini in Italia di IONIQ 9, il SUV 100% elettrico di grandi dimensioni che prende di diritto il titolo di ammiraglia del Brand. Caratterizzata da “un design distintivo, scolpito e aerodinamico, da un abitacolo spazioso e curato nei minimi dettagli, IONIQ 9 offre un’inedita esperienza di spaziosità e comfort, coniugata a tecnologie EV di primo livello e innovative soluzioni per elevare l’esperienza di guidatore e passeggeri”.

