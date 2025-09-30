Video Pillole
Il volley italiano in festa, Manfredi “Azzurri e azzurre eccezionali”
ROMA (ITALPRESS) – Stanchi ma felici, emozionati, forse anche un po’ sorpresi. La nazionale maschile azzurra di volley è tornata ieri sera in Italia dopo il secondo trionfo mondiale consecutivo, arrivato grazie al successo sulla Bulgaria in finale a Manila. Ad accoglierli, all’aeroporto di Fiumicino, una folla di tifosi in festa per un 2025 storico, impreziosito anche dal trionfo iridato delle azzurre di Velasco.
