30 Set 2025 Staffetta di valori al PalaRadi
con il Giubileo degli sportivi
30 Set 2025 Castelleone, nell'auto grimaldelli
e argenteria: denunciato 31enne
30 Set 2025 Vittoria Alata candidata a simbolo
di Cremona per Milano-Cortina
30 Set 2025 Palestra San Felice verso conclusione
Approvati i criteri di gestione
30 Set 2025 A tu per tu con Alberto Grassi:
“Sorpreso dai tifosi della Cremo”
Il volley italiano in festa, Manfredi “Azzurri e azzurre eccezionali”

ROMA (ITALPRESS) – Stanchi ma felici, emozionati, forse anche un po’ sorpresi. La nazionale maschile azzurra di volley è tornata ieri sera in Italia dopo il secondo trionfo mondiale consecutivo, arrivato grazie al successo sulla Bulgaria in finale a Manila. Ad accoglierli, all’aeroporto di Fiumicino, una folla di tifosi in festa per un 2025 storico, impreziosito anche dal trionfo iridato delle azzurre di Velasco.
