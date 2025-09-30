Inflazione stabile all’1,6% a settembre





ROMA (ITALPRESS) – Stabile l’inflazione su base annua a settembre. Secondo le stime preliminari dell’Istat, si è attestata all’1,6 per cento, lo stesso dato registrato il mese precedente. Rispetto ad agosto, l’indice dei prezzi è sceso dello 0,2%. Secondo quanto rilevato dall’Istituto di Statistica, rallentano i prezzi degli alimentari non lavorati, mentre accelerano quelli lavorati. Sono in rialzo anche i prezzi dei beni energetici, sia regolamentati che non. L’inflazione acquisita per il 2025 è pari a +1,7%. Nel complesso i prezzi dei beni alimentari, per la cura della casa e della persona rallentano, mentre accelerano quelli dei prodotti ad alta frequenza d’acquisto.

sat/azn

