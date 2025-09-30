Ultime News

30 Set 2025 Kebab: per il pm cade la rapina
Chiesta pena di 9 mesi per lesioni
30 Set 2025 Maratonina di Cremona 2025,
Solzi: "Saranno due gare vere"
30 Set 2025 "Ladyhawke" mania: Soncino
attende la rievocazione
30 Set 2025 Centropadane Engineering,
si è dimesso il Cda
30 Set 2025 Alla libreria Logos incontro
con Tommaso Scandroglio
Nazionali

Jasmine Paolini ai quarti di finale del torneo di Pechino

(Adnkronos) – Jasmine Paolini avanza ai quarti di finale del torneo Wta 1000 di Pechino (cemento, montepremi 8.963.700 dollari). L’azzurra, numero 8 del mondo e 6 del seeding, supera la ceca Marie Bouzkova, numero 52 del ranking Wta, con il punteggio di 6-2, 7-5 in un’ora e 46 minuti.  

Paolini affronterà ai quarti la statunitense Amanda Anisimova, numero 4 del mondo e terza testa di serie.  

