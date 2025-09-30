Ultime News

Manovra, Leo “Lavoriamo a misure per ceto medio e famiglie”

ROMA (ITALPRESS) – “La prossima legge di bilancio sarà importante per verificare, sulla base delle risorse di cui potremo disporre, misure a favore del ceto medio”. Lo ha detto il viceministro dell’Economia, Maurizio Leo, nel corso del suo intervento al convegno “Il difficile finanziamento del welfare italiano”, organizzato da CIDA – Confederazione Italiana Dirigenti e Alte Professionalità. “Ma nei progetti del Governo c’è anche un’attenzione particolare per le famiglie, in particolare le famiglie dove ci sono figli e quindi anche lì lavorare sull’area delle detrazioni. Le nostre priorità sono quelle che ho evidenziato, ma al tempo stesso dobbiamo essere rigorosi e molto attenti ai conti pubblici”, ha aggiunto.

sat/mca1
(Fonte video: Cida-Mef)

© Riproduzione riservata
