Ultime News

Video Pillole

Mattarella in Azerbaigian, l’incontro con Aliyev

ROMA (ITALPRESS) – Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è arrivato nella Repubblica dell’Azerbaigian, dove sarà in visita ufficiale dal 30 settembre al 1° ottobre. A Baku ha incontrato il presidente della Repubblica dell’Azerbaigian, Ilham Aliyev. Il 1° ottobre, Mattarella e Aliyev visiteranno il campus dell’Università Italo-Azerbaigiana di Baku nato dalla collaborazione tra l’Università ADA – Azerbaigian Diplomatic Academy – e alcuni Atenei italiani. Al termine, deporrà una corona al cimitero dei Martiri. Prima di far rientro a Roma, il presidente Mattarella incontrerà la collettività italiana.

sat/mca3
(Fonte video: Quirinale)

© Riproduzione riservata
