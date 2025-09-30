Ultime News

30 Set 2025 Ossessionato dal controllo, l'ex:
"Mi sentivo col fiato sul collo"
30 Set 2025 L’ultimo saluto a Paolo Gerevini:
“Un dolore troppo grande”
30 Set 2025 Kebab: per il pm cade la rapina
Chiesta pena di 9 mesi per lesioni
30 Set 2025 Maratonina di Cremona 2025,
Solzi: "Saranno due gare vere"
30 Set 2025 "Ladyhawke" mania: Soncino
attende la rievocazione
Video Pillole

Mattarella “Italia si adopera per collaborazione Azerbaigian-Ue”

ROMA (ITALPRESS) – “Abbiamo parlato con il presidente Aliyev dell’esigenza di sviluppare la collaborazione con l’Unione Europea e l’Italia si sta adoperando in questa direzione”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nelle dichiarazioni alla stampa seguite all’incontro con l’omologo azerbaigiano Ilham Aliyev. “L’Azerbaigian ha già un’interlocuzione autorevole, ampia, rilevante con molti paesi dell’Unione e con l’Unione europea. Noi speriamo che questa cresca ulteriormente”, ha aggiunto Mattarella.

lcr/col3/mca1

(Fonte video: Quirinale)

