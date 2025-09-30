Ultime News

Mattarella “La carta Onu è la bussola per affrontare ogni crisi”

ASTANA (KAZAKISTAN) (ITALPRESS) – “Apprezziamo pienamente il costante riferimento delle istituzioni kazake alla centralità della Carta delle Nazioni Unite e dei suoi valori, quale bussola per affrontare ogni crisi e ogni conflitto da una prospettiva equilibrata e costruttiva”. Lo ha dichiarato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel corso del suo intervento presso l’Accademia della pubblica amministrazione del Kazakistan.

Fonte video: Quirinale

