Musumeci “Isole minori belle ma fragili, Governo ha acceso riflettori”

ROMA (ITALPRESS) – “Delle Isole minori ci occupiamo d’estate e le consideriamo luoghi turistici per eccellenza, invece si tratta di realtà complesse, belle ma fragili, sulle quali non sempre è stata dedicata la giusta attenzione. Il Governo Meloni ha deciso di accendere i riflettori su queste realtà, ma anche su Sicilia e Sardegna”. Così il ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, Nello Musumeci, nel corso della presentazione del programma degli Stati Generali delle Isole minori che si svolgeranno a Lipari dal 10 al 12 ottobre.

