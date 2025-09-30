Ultime News

30 Set 2025 Staffetta di valori al PalaRadi
con il Giubileo degli sportivi
30 Set 2025 Castelleone, nell'auto grimaldelli
e argenteria: denunciato 31enne
30 Set 2025 Vittoria Alata candidata a simbolo
di Cremona per Milano-Cortina
30 Set 2025 Palestra San Felice verso conclusione
Approvati i criteri di gestione
30 Set 2025 A tu per tu con Alberto Grassi:
“Sorpreso dai tifosi della Cremo”
Video Pillole

Musumeci “Isole minori belle ma fragili, Governo ha acceso riflettori”

ROMA (ITALPRESS) – “Delle Isole minori ci occupiamo d’estate e le consideriamo luoghi turistici per eccellenza, invece si tratta di realtà complesse, belle ma fragili, sulle quali non sempre è stata dedicata la giusta attenzione. Il Governo Meloni ha deciso di accendere i riflettori su queste realtà, ma anche su Sicilia e Sardegna”. Così il ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, Nello Musumeci, nel corso della presentazione del programma degli Stati Generali delle Isole minori che si svolgeranno a Lipari dal 10 al 12 ottobre.

xb1/ads/mca2

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...