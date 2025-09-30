Il mese di ottobre si apre con davvero tante possibilità di scoprire e ammirare ville, palazzi e castelli del territorio cremonese, prosegue infatti il calendario di aperture promosso da Dimore Storiche Cremonesi by Target Turismo e che proseguirà fino agli inizi del 2026 tra cremasco, cremonese e casalasco. L’autunno è infatto una stagione davvero suggestiva che ammanta le nobili residenze di sfumature e colori offrendo scorci di grande fascino.

Domenica 5 ottobre giornata davvero fitta di appuntamenti con l’apertura straordinaria di Villa Fadigati La Bastia a Martignana di Po a due passi da Casalmaggiore, la dimora, abitata e custodita da oltre 230 anni dalla nobile famiglia Fadigati, è un importante esempio di villa castellata casalasca, con decorazioni e ambienti che raccontano la storia dei suoi proprietari da sempre legati con la storia del territorio, da scoprire nel percorso di visita guidata che si snoda nel piano terra e nel piano nobile della residenza, per concludersi nell’oratorio privato della villa.

Nella stessa giornata sempre in territorio casalasco apertura stagionale anche per il non lontano Castello Mina Della Scala di Casteldidone, residenza castellata tardo cinquecentesca eretta dalla nobile famiglia Schizzi e che da allora accoglie ospiti e persone di passaggio nell’abitato sul confine tra il territorio cremonese e quello mantovano.

Apertura anche per Villa Sommi Picenardi, sontuosa residenza che si affaccia sulla piazza dell’abitato di Torre de’ Picenardi, con il suo storico giardino all’inglese famoso nei secoli e visitato da importanti personaggi. Tutte le visite guidate partiranno con turni alle ore 15 e 16.30.

Sempre domenica 5 ottobre alle ore 16.15 nel cuore del centro storico di Cremona speciale esperienza a Palazzo Mina Bolzesi di Via Platina e nei suoi sfarzosi ambienti neoclassici, dove da diversi anni è ospitata Academia Cremonensis, realtà di alto perfezionamento liutario, dove a fianco della visita degli ambienti storici del palazzo verrà anche illustrata la grande tradizione dei violini che hanno reso Cremona famosa nel mondo.

Il calendario completo è disponibile presso l’Infopoint di Piazza del Comune a Cremona o sul sito CLICCANDO QUI, info al 379-1165691.

