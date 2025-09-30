Ultime News

30 Set 2025 Appuntamenti con Giorgia Cipelli
per presentazione libro Medicamentum
30 Set 2025 Senso unico e code in
via Sesto, la Lega interroga
30 Set 2025 Vittoria Alata, il sindaco di
Calvatone: "Pronti a collaborare"
30 Set 2025 Cremona 20/30, FdI: "Vicenda
esemplare di promesse mancate"
30 Set 2025 Museo Diocesano, laboratori
e teatro nel nome di Omobono
Video Pillole

Regionali Veneto, Zaia “Spero sia confronto sereno e senza polemiche”

VENEZIA (ITALPRESS) – “Attenderemo che indicazioni arriveranno da questo tavolo romano, non ho ben capito quando si incontreranno, ma prima o poi si dovranno avere i nomi, visto che il 24 e 25 ottobre sono le giornate per presentare le candidature”. Lo ha detto il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, in un punto stampa con i giornalisti, parlando delle elezioni regionali: “Ho vissuto campagne molto più infuocate, io spero che sia un confronto sereno, dove tutte le parti politiche possano rappresentare le loro ragioni, dove alla polemica si scelga la possibilità di spiegare i programmi elettorali”, ha aggiunto.

