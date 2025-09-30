Ultime News

30 Set 2025 L'open week sulle malattie
cardiovascolari arriva a Cremona
30 Set 2025 Palazzo Affaitati, protagonisti
i giovani con progetto F.L.A.S.H.
30 Set 2025 Il racconto di Pierdante Piccioni:
"Ho perso 12 anni della mia memoria"
30 Set 2025 Presentata l'edizione 2025
della Festa del Torrone di Cremona
30 Set 2025 Nuove aperture in ottobre
per le Dimore Storiche Cremonesi
Rocca “Diffondere manovre salvavita è una questione essenziale”

ROMA (ITALPRESS) – “Avvicinare il più possibile l’utilizzo del defibrillatore al territorio e diffondere le manovre salvavita è una questione essenziale”. Lo ha dichiarato il presidente della Regione Lazio, ,Francesco Rocca in occasione della presentazione del progetto “AUTORIMESSE CARDIOPROTETTE”. Il presidente Rocca, facendo riferimento alla rianimazione cardio polmonare, ha aggiunto: “Sembra una cosa roboante e riservata soltanto agli anestesisti o agli specialisti, in realtà è qualcosa che è alla portata di tutti. Sono poche manovre che si possono apprendere insieme all’utilizzo del defibrillatore, possono salvare vite e fare la differenza nelle nostre comunità”.

