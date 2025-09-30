Ultime News

30 Set 2025 Kebab: per il pm cade la rapina
Chiesta pena di 9 mesi per lesioni
30 Set 2025 Maratonina di Cremona 2025,
Solzi: "Saranno due gare vere"
30 Set 2025 "Ladyhawke" mania: Soncino
attende la rievocazione
30 Set 2025 Centropadane Engineering,
si è dimesso il Cda
30 Set 2025 Alla libreria Logos incontro
con Tommaso Scandroglio
Tg Economia – 30/9/2025

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Inflazione stabile all’1,6% a settembre
– L’occhialeria italiana vale 5,6 miliardi
– Ferrovie, per il turismo invernale la Cina punta su alta velocità
– La cedolare secca può “salvare” i negozi di vicinato
sat/azn

