30 Set 2025 Kebab: per il pm cade la rapina
Chiesta pena di 9 mesi per lesioni
30 Set 2025 Maratonina di Cremona 2025,
Solzi: "Saranno due gare vere"
30 Set 2025 "Ladyhawke" mania: Soncino
attende la rievocazione
30 Set 2025 Centropadane Engineering,
si è dimesso il Cda
30 Set 2025 Alla libreria Logos incontro
con Tommaso Scandroglio
Tg News – 30/9/2025

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Uccide la moglie e scappa con i figli minori
– Flotilla, ultimo appello di Crosetto
– Hamas vicino ad accettare piano Usa per Gaza
– Zelensky ad alleati: “Serve scudo comune contro i russi”
– Stadio Meazza venduto a Milan e Inter
– Autovelox, scatta il censimento nazionale
– Inflazione, a Settembre resta stabile a +1,6%
– Marche, Acquaroli vince elezioni “Determinati a continuare il lavoro”
– Previsioni 3B Meteo 1 Ottobre
