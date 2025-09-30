Video Pillole
Tg News – 30/9/2025
ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Uccide la moglie e scappa con i figli minori
– Flotilla, ultimo appello di Crosetto
– Hamas vicino ad accettare piano Usa per Gaza
– Zelensky ad alleati: “Serve scudo comune contro i russi”
– Stadio Meazza venduto a Milan e Inter
– Autovelox, scatta il censimento nazionale
– Inflazione, a Settembre resta stabile a +1,6%
– Marche, Acquaroli vince elezioni “Determinati a continuare il lavoro”
– Previsioni 3B Meteo 1 Ottobre


