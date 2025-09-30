Video Pillole
Tg Sport – 30/9/2025
ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Il comune di Milano approva, San Siro è di Milan e Inter
– La Lazio torna a sorridere, doppio Pellegrino per il Parma
– Napoli e Juventus, testa alla Champions League
– Sinner batte De Minaur e vola in finale a Pechino
– Marquez è leggenda, lo spagnolo celebrato per il titolo
– Il volley italiano in festa, Manfredi “Azzurri e azzurre eccezionali”
