Ultime News

30 Set 2025 Ossessionato dal controllo, l'ex:
"Mi sentivo col fiato sul collo"
30 Set 2025 L’ultimo saluto a Paolo Gerevini:
“Un dolore troppo grande”
30 Set 2025 Kebab: per il pm cade la rapina
Chiesta pena di 9 mesi per lesioni
30 Set 2025 Maratonina di Cremona 2025,
Solzi: "Saranno due gare vere"
30 Set 2025 "Ladyhawke" mania: Soncino
attende la rievocazione
Video Pillole

Trump “Ridurremo i prezzi dei farmaci del 100%”

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “I prezzi dei farmaci stanno scendendo notevolmente. In altre parole, considerando il prezzo più basso, mentre noi eravamo, in molti casi, 10 volte più alti, penso sia una delle cose più importanti che faremo. Ridurremo i prezzi dei farmaci del 100% in alcuni casi, del 300% o più”. Così il presidente americano Donald Trump in risposta ad una domanda dell’agenzia di stampa Italpress in merito all’aumento dei farmaci negli Stati Uniti.
xp6/azn/col3

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...