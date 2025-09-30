Ultime News

30 Set 2025 Appuntamenti con Giorgia Cipelli
per presentazione libro Medicamentum
30 Set 2025 Senso unico e code in
via Sesto, la Lega interroga
30 Set 2025 Vittoria Alata, il sindaco di
Calvatone: "Pronti a collaborare"
30 Set 2025 Cremona 20/30, FdI: "Vicenda
esemplare di promesse mancate"
30 Set 2025 Museo Diocesano, laboratori
e teatro nel nome di Omobono
Video Pillole

Veneto, Zaia “Esercizio provvisorio perché si va a votare”

VENEZIA (ITALPRESS) – “Le opposizioni chiedono che io vada a giustificare il fatto che si vada in esercizio provvisorio. Ci si va in due motivi: per impraticabilità, che è il nostro caso perché si andrà a votare e non si riesce ad approvare, oppure per inefficienza. Ma quando non andavamo a votare, eravamo sempre la prima regione ad approvare il bilancio. Se ci avessero fatto votare a maggio, di sicuro avremmo approvato il bilancio”. Lo ha detto il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, a margine di una conferenza stampa, in merito all’esercizio provvisorio.

xa7//tvi/mca1

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...