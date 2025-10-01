Ultime News

1 Ott 2025 Don Giuseppe, prete mai dimenticato:
messa per il centenario della nascita
1 Ott 2025 Piano Trump per Gaza, Aftab Ahmed
"Ignorata la voce dei Palestinesi"
1 Ott 2025 Storie di fragilità: "Viviamo con
300 euro al mese, è insostenibile"
1 Ott 2025 Parco del Po e del Morbasco
Visite guidate nel week end
1 Ott 2025 Allattamento al seno, a Cremona
incontri per mamme e famiglie
Aerospazio, aziende pugliesi in prima fila per il progetto WindRunner

TARANTO (ITALPRESS) – L’Aerospazio incontra l’industria. Radia, azienda statunitense che ha progettato WindRunner, l’aereo cargo più grande al mondo, ha incontrato le imprese del settore aerospaziale di Puglia in occasione del primo “Suppliers Meeting”, organizzato a Taranto nella sede della Camera di commercio. Grazie a una serie di partnership strategiche con diverse aziende europee del settore aerospaziale, Radia punta a investire in Italia e a realizzare il centro di assemblaggio di WindRunner in Puglia.
