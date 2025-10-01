Allarme Confcommercio, in Italia sempre più contratti-pirata





ROMA (ITALPRESS) – E’ allarme dumping contrattuale in Italia. A lanciarlo è Confcommercio, che ha presentato un’analisi secondo cui il fenomeno dei contratti-pirata è in costante crescita, soprattutto tra le micro-imprese e le cooperative, e particolarmente diffuso nel terziario e nel turismo, settori strategici per l’economia e per l’occupazione del BelPaese. Un trend che crea anche squilibri territoriali perchè si concentra soprattutto al Sud. Tra i principali effetti del dumping meno ferie, permessi e scatti di anzianità; carenza o totale assenza di molte forme e strumenti di welfare; salari ridotti, fino a quasi 8.000 euro di retribuzione annua lorda in meno rispetto al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Confcommercio. In sostanza, il dumping contrattuale è una patologia che richiede interventi strutturali.

