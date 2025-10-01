Ultime News

1 Ott 2025 Il buongiorno con le notizie su CR1:
ogni mattina rassegna stampa e tg
1 Ott 2025 Trenord seleziona nuovi capitreno:
candidature fino al 15 ottobre
1 Ott 2025 Corsia ciclabile via Massarotti,
tutto regolare?
1 Ott 2025 Cremo, Payero: “Lavoriamo
per raggiungere l'obiettivo”
1 Ott 2025 L'Einaudi apre le porte:
primo open day il 13 ottobre
Berrettini eliminato a Shanghai, l’azzurro battuto da Mannarino in due set

(Adnkronos) –
Matteo Berrettini eliminato a Shanghai. Il tennista azzurro è stato battuto oggi, mercoledì 1 ottobre, al primo turno del Masters 1000 cinese, perdendo contro il francese Adrian Mannarino, numero 60 del ranking in due set con il punteggio di 7-5, 7-6 (5) in un’ora e 53 minuti. Berrettini deve ancora ritrovare la forma migliore dopo gli infortuni che ne hanno condizionato l’ultima parte di stagione costringendolo a saltare gli Us Open. 

Il tennista romano era reduce dall’eliminazione al secondo turno nell’Atp 500 di Tokyo, poi vinto da Carlos Alcaraz, dove era stato battuto dal norvegese Casper Ruud dopo essere tornato alla vittoria all’esordio, riuscendo a superare lo spagnolo Jaume Munar. 

 

