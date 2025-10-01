Ultime News

1 Ott 2025 Don Giuseppe, prete mai dimenticato:
messa per il centenario della nascita
1 Ott 2025 Piano Trump per Gaza, Aftab Ahmed
"Ignorata la voce dei Palestinesi"
1 Ott 2025 Storie di fragilità: "Viviamo con
300 euro al mese, è insostenibile"
1 Ott 2025 Parco del Po e del Morbasco
Visite guidate nel week end
1 Ott 2025 Allattamento al seno, a Cremona
incontri per mamme e famiglie
Cinema & Spettacoli Magazine – 1/10/2025

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– “Together”, il nuovo horror di Michael Shanks
– “A Big Bold Beautiful Journey” con Colin Farrell e Margot Robbie
– “L’Attachement”, dramma con Valeria Bruni Tedeschi
– “L’isola di Andrea”, un film di Antonio Capuano
