Video Pillole
Cinema & Spettacoli Magazine – 1/10/2025
ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– “Together”, il nuovo horror di Michael Shanks
– “A Big Bold Beautiful Journey” con Colin Farrell e Margot Robbie
– “L’Attachement”, dramma con Valeria Bruni Tedeschi
– “L’isola di Andrea”, un film di Antonio Capuano
