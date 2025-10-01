Ultime News

1 Ott 2025 Distribuzione merci in città,
il futuro è nella ciclologistica
1 Ott 2025 Si è spento Luca Boccabella,
agente della Polizia Locale
1 Ott 2025 Oscar Green 2025, a Cremona
vince Mattia Caleffi di Spineda
1 Ott 2025 Settimana protezione civile, Vigili
del Fuoco aperti al pubblico
1 Ott 2025 Polo Robbiani di Soresina: ecco
una nuova risonanza magnetica
Controlli alla stazione ferroviaria
Polizia in campo per la sicurezza

Polizia in campo oggi alla stazione di Cremona per un servizio di controllo al quale hanno partecipato anche gli agenti del Reparto prevenzione crimine di Milano. L’attività ha come primo obiettivo quello di garantire la sicurezza dei cittadini e di prevenire fenomeni criminosi in genere. Il personale impiegato ha proceduto ad un attento monitoraggio della stazione e della piazza prospiciente. Aree che se non adeguatamente tenute sotto osservazione rischiano di diventare luoghi di bivacchi e di aggregazione di soggetti spesso dediti all’abuso di bevande alcoliche o stupefacenti.

