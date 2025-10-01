Polizia in campo oggi alla stazione di Cremona per un servizio di controllo al quale hanno partecipato anche gli agenti del Reparto prevenzione crimine di Milano. L’attività ha come primo obiettivo quello di garantire la sicurezza dei cittadini e di prevenire fenomeni criminosi in genere. Il personale impiegato ha proceduto ad un attento monitoraggio della stazione e della piazza prospiciente. Aree che se non adeguatamente tenute sotto osservazione rischiano di diventare luoghi di bivacchi e di aggregazione di soggetti spesso dediti all’abuso di bevande alcoliche o stupefacenti.

