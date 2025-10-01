Cresce il turismo globale





ROMA (ITALPRESS) – Il turismo mondiale continua a crescere. Tra gennaio e giugno 2025 sono stati registrati 690 milioni di viaggiatori internazionali, 33 milioni in più rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. E’ quanto emerge dai dati dell’organizzazione mondiale del turismo dell’Onu, Un Tourism. L’Africa si conferma la regina della crescita, +12%. L’Europa resta il continente più visitato, con 340 milioni di arrivi e +4% rispetto al 2024. Bene anche l’Asia-Pacifico, trainata dal Nord-Est asiatico. Le Americhe crescono del 3%, ma con forti differenze: bene il Sud America, stabile il Nord. In calo invece il Medio Oriente, pur mantenendo livelli superiori al 2019. Il traffico aereo internazionale sale del 7%, mentre l’occupazione alberghiera si mantiene intorno al 70%. Tra i Paesi con le migliori performance spiccano Giappone e Vietnam, Marocco, Corea del Sud, Francia e Spagna. I ricavi crescono in destinazioni come Giappone, Regno Unito, Francia.

