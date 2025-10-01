Ultime News

1 Ott 2025 Distribuzione merci in città,
il futuro è nella ciclologistica
1 Ott 2025 Si è spento Luca Boccabella,
agente della Polizia Locale
1 Ott 2025 Oscar Green 2025, a Cremona
vince Mattia Caleffi di Spineda
1 Ott 2025 Settimana protezione civile, Vigili
del Fuoco aperti al pubblico
1 Ott 2025 Polo Robbiani di Soresina: ecco
una nuova risonanza magnetica
Cresce il turismo globale

ROMA (ITALPRESS) – Il turismo mondiale continua a crescere. Tra gennaio e giugno 2025 sono stati registrati 690 milioni di viaggiatori internazionali, 33 milioni in più rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. E’ quanto emerge dai dati dell’organizzazione mondiale del turismo dell’Onu, Un Tourism. L’Africa si conferma la regina della crescita, +12%. L’Europa resta il continente più visitato, con 340 milioni di arrivi e +4% rispetto al 2024. Bene anche l’Asia-Pacifico, trainata dal Nord-Est asiatico. Le Americhe crescono del 3%, ma con forti differenze: bene il Sud America, stabile il Nord. In calo invece il Medio Oriente, pur mantenendo livelli superiori al 2019. Il traffico aereo internazionale sale del 7%, mentre l’occupazione alberghiera si mantiene intorno al 70%. Tra i Paesi con le migliori performance spiccano Giappone e Vietnam, Marocco, Corea del Sud, Francia e Spagna. I ricavi crescono in destinazioni come Giappone, Regno Unito, Francia.
