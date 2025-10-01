Ultime News

1 Ott 2025 Il buongiorno con le notizie su CR1:
ogni mattina rassegna stampa e tg
1 Ott 2025 Trenord seleziona nuovi capitreno:
candidature fino al 15 ottobre
1 Ott 2025 Corsia ciclabile via Massarotti,
tutto regolare?
1 Ott 2025 Cremo, Payero: “Lavoriamo
per raggiungere l'obiettivo”
1 Ott 2025 L'Einaudi apre le porte:
primo open day il 13 ottobre
Video Pillole

Devastante terremoto nelle Filippine, le immagini dei soccorsi

MANILA (FILIPPINE) (ITALPRESS) – E’ di almeno 69 morti il bilancio di un violento terremoto di magnitudo 6.9 che ha colpito nelle scorse ore le Filippine centrali. Decine i feriti. La provincia di Cebu, che ha subito i danni maggiori, ha dichiarato lo stato di calamità, dopo che migliaia di persone hanno trascorso la notte per strada a causa delle ripetute scosse di assestamento. In corso le operazioni di soccorso a Bogo City da parte della BFP–Special Rescue Force 7.
fsc/gtr

(Fonte: Bureau of Fire Protection Philippines)

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...