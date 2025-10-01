Le leve e i campi magnetici, i flussi e le forze, fino alle diverse leggi e teoremi.

La fisica è sempre stata – e rimane – per molti studenti una materia talvolta complicata da comprendere e studiare, un po’ a tutti i livelli di istruzione; in soccorso a tanti ragazzi e ragazze, a Cremona come in tutt’Italia, è arrivato ormai da qualche anno Elia Rampi, attualmente docente al liceo cittadino delle scienze umane Anguissola.

Rampi infatti dal 2020 gestisce il canale YouTube “Fisica Fast” che vanta numeri da capogiro, con circa 36mila iscritti e oltre 5 milioni di visualizzazioni; nei video che realizza, di una decina di minuti l’uno, il prof spiega in modo semplice e immediato vari argomenti, con un linguaggio rivolto proprio ai più giovani.

“L’idea – spiega Rampi – è quella di mettere a disposizione uno strumento didattico ai ragazzi che studiano questa disciplina, la fisica, che è notoriamente un po’ ostica. Non ci sono grandi effetti speciali, è semplicemente uno strumento didattico dove i concetti, le dimostrazioni e i principi della fisica sono organizzati nel modo, secondo me, più ordinato e sintetico“.

Il progetto è nato un po’ per caso sui banchi nel 2019, durante una discussione con i suoi studenti di allora; da lì è stato un continuo crescendo, che portato anche alla creazione di un sito dedicato.

A mettersi in contatto ed ad interagire con il professore cremonese, studenti da tutte le parti dello Stivale.

“C’è un’interazione – commenta in merito il prof – sono tanti i ragazzi che mi iscrivono, anche che mi ringraziano; tanti mi fanno delle domande ma io purtroppo non posso rispondere a tutti, però mi sembra che il lavoro sia stato apprezzato“.

“Credo che i ragazzi cambino – conclude Rampi – il loro modo di studiare cambia, ma cambiano anche gli strumenti: c’è una piattaforma, utilizzarla in modo consapevole e con fini didattici mi sembra una buona cosa”.

Andrea Colla

© Riproduzione riservata