1 Ott 2025 Il buongiorno con le notizie su CR1:
ogni mattina rassegna stampa e tg
1 Ott 2025 Trenord seleziona nuovi capitreno:
candidature fino al 15 ottobre
1 Ott 2025 Corsia ciclabile via Massarotti,
tutto regolare?
1 Ott 2025 Cremo, Payero: “Lavoriamo
per raggiungere l'obiettivo”
1 Ott 2025 L'Einaudi apre le porte:
primo open day il 13 ottobre
Fs, Cuzzilla “Con Frecciarosa aiutiamo le donne su prevenzione tumori”

ROMA (ITALPRESS) – L’iniziativa Frecciarosa “è uno dei servizi sociali più importanti che facciamo. Il treno è un mezzo che accompagna le persone e sono onorato di ospitare questi medici e volontari perché tante persone sono incoraggiate a fare dei test, degli screening che sono fondamentali. Il risultato migliore è aver accompagnato tantissime persone nel prendere in tempo qualcosa che poteva diventare grave”. Così il presidente di Trenitalia, Stefano Cuzzilla, in occasione della conferenza stampa di presentazione della quindicesima edizione di Frecciarosa, iniziativa del Gruppo FS e Fondazione IncontraDonna. “Sono 15 anni che portiamo avanti questa iniziativa che ormai si è insediata nella mentalità delle persone”, osserva.

