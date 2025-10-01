Fs, Cuzzilla “Con Frecciarosa aiutiamo le donne su prevenzione tumori”

ROMA (ITALPRESS) – L’iniziativa Frecciarosa “è uno dei servizi sociali più importanti che facciamo. Il treno è un mezzo che accompagna le persone e sono onorato di ospitare questi medici e volontari perché tante persone sono incoraggiate a fare dei test, degli screening che sono fondamentali. Il risultato migliore è aver accompagnato tantissime persone nel prendere in tempo qualcosa che poteva diventare grave”. Così il presidente di Trenitalia, Stefano Cuzzilla, in occasione della conferenza stampa di presentazione della quindicesima edizione di Frecciarosa, iniziativa del Gruppo FS e Fondazione IncontraDonna. “Sono 15 anni che portiamo avanti questa iniziativa che ormai si è insediata nella mentalità delle persone”, osserva.

