1 Ott 2025 Il buongiorno con le notizie su CR1:
ogni mattina rassegna stampa e tg
1 Ott 2025 Trenord seleziona nuovi capitreno:
candidature fino al 15 ottobre
1 Ott 2025 Corsia ciclabile via Massarotti,
tutto regolare?
1 Ott 2025 Cremo, Payero: “Lavoriamo
per raggiungere l'obiettivo”
1 Ott 2025 L'Einaudi apre le porte:
primo open day il 13 ottobre
Fs, Tanzilli “Con Frecciarosa impegno per prevenzione dei tumori”

ROMA (ITALPRESS) – “Noi muoviamo 570 milioni di passeggeri l’anno e abbiamo estrema cura anche del loro benessere. I treni coinvolti nell’iniziativa Frecciarosa sono moltissimi e sono in aumento, su molti dei nostri 10mila treni circolanti al giorno saranno presenti gli strumenti di prevenzione, medici e volontari”. Così il presidente del Gruppo FS, Tommaso Tanzilli, in occasione della conferenza stampa di presentazione della quindicesima edizione di Frecciarosa, iniziativa del Gruppo FS e Fondazione IncontraDonna.”L’impegno del Gruppo è dimostrato anche nella strutturalista di questo evento. Noi siamo una grande azienda di Stato e tutto ciò che possiamo fare in termini di prevenzione lo facciamo”, assicura.

