Gaza, Meloni “Ue sostenga il piano Trump, aspettiamo risposta Hamas”

COPENAGHEN (DANIMARCA) (ITALPRESS) – “Penso che la cosa più importante sia un sostegno europeo a un piano di pace che è stato proposto e sul quale c’è stata un’adesione ampissima, dai paesi arabi a quelli europei, passando anche dall’India. Aspettiamo la risposta di Hamas”. Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel corso di un punto stampa prima del Consiglio europeo, a proposito della situazione in Medio Oriente e la proposta di pace avanzata dal presidente americano Donald Trump.

Fonte video: Palazzo Chigi

