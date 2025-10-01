Ultime News

1 Ott 2025 Al via le vaccinazioni antinfluenzali:
come e dove prenotare
1 Ott 2025 Ruba borsetta ad anziana al bar
Denunciata straniera irregolare
1 Ott 2025 Giustizia riparativa: in Cattolica
convegno con l'ex ministro Cartabia
1 Ott 2025 Figli maltrattati: sotto accusa
il padre e la matrigna
1 Ott 2025 Epurazioni e amnistie nella Cremona
post fascista: convegno in Archivio
Nazionali

Germania, esplosioni e spari a Monaco di Baviera: un morto

(Adnkronos) – Esplosioni e spari in un’abitazione a Monaco di Baviera: stando alle prime informazioni raccolte dalla Bild, intorno alle 4.40 del mattino ai vigili del fuoco è arrivata la segnalazione di un edificio in fiamme e durante la telefonata si sarebbero uditi colpi di arma da fuoco. Sul posto le squadre intervenute hanno trovato il corpo senza vita di un uomo che stando a quanto ricostruito avrebbe preparato dell’esplosivo in casa dei genitori quindi avrebbe appiccato l’incendio prima di togliersi la vita. La Bild riferisce di un’altra persona con ferite di arma da fuoco trovata in prossimità del Lago di Lerchnenau, alle porte di Monaco. 

