Il Piemonte rafforza la collaborazione con il Giappone





TOKYO (ITALPRESS) – Rafforzare i rapporti con il Sol Levante e promuovere le eccellenze piemontesi in campo turistico, culturale, tecnologico. Questi i temi al centro della conferenza che si è tenuta presso l’ambasciata d’Italia a Tokyo, nel corso della quale il Piemonte ha presentato obiettivi e risultati della missione in Giappone, in occasione della partecipazione all’Expo Osaka 2025.

