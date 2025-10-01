Ultime News

1 Ott 2025 Distribuzione merci in città,
il futuro è nella ciclologistica
1 Ott 2025 Si è spento Luca Boccabella,
agente della Polizia Locale
1 Ott 2025 Oscar Green 2025, a Cremona
vince Mattia Caleffi di Spineda
1 Ott 2025 Settimana protezione civile, Vigili
del Fuoco aperti al pubblico
1 Ott 2025 Polo Robbiani di Soresina: ecco
una nuova risonanza magnetica
Video Pillole

Il Piemonte rafforza la collaborazione con il Giappone

TOKYO (ITALPRESS) – Rafforzare i rapporti con il Sol Levante e promuovere le eccellenze piemontesi in campo turistico, culturale, tecnologico. Questi i temi al centro della conferenza che si è tenuta presso l’ambasciata d’Italia a Tokyo, nel corso della quale il Piemonte ha presentato obiettivi e risultati della missione in Giappone, in occasione della partecipazione all’Expo Osaka 2025.
col/mgg/azn

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...