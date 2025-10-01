Indonesia, si risveglia uno dei vulcani più distruttivi al mondo





ROMA (ITALPRESS) – In Indonesia si è risvegliato il Merapi, uno dei vulcani più attivi al mondo. In passato il Merapi è stato al centro delle cronache di tutto il mondo per la sua forza distruttiva che ha fatto anche numerose vittime tra turisti ed escursionisti.

Nelle immagini il momento in cui un flusso piroclastico si stacca dal cratere sommitale: una veloce valanga calda, miscela di frammenti di roccia e gas vulcanici che distrugge tutto ciò che incontra sul suo cammino.

(Fonte video: Agenzia geologica del Ministero dell’energia e delle risorse minerarie della Repubblica di Indonesia)

abr/gtr

© Riproduzione riservata