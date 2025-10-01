Ultime News

1 Ott 2025 Il buongiorno con le notizie su CR1:
ogni mattina rassegna stampa e tg
1 Ott 2025 Trenord seleziona nuovi capitreno:
candidature fino al 15 ottobre
1 Ott 2025 Corsia ciclabile via Massarotti,
tutto regolare?
1 Ott 2025 Cremo, Payero: “Lavoriamo
per raggiungere l'obiettivo”
1 Ott 2025 L'Einaudi apre le porte:
primo open day il 13 ottobre
Video Pillole

Indonesia, si risveglia uno dei vulcani più distruttivi al mondo

ROMA (ITALPRESS) – In Indonesia si è risvegliato il Merapi, uno dei vulcani più attivi al mondo. In passato il Merapi è stato al centro delle cronache di tutto il mondo per la sua forza distruttiva che ha fatto anche numerose vittime tra turisti ed escursionisti.
Nelle immagini il momento in cui un flusso piroclastico si stacca dal cratere sommitale: una veloce valanga calda, miscela di frammenti di roccia e gas vulcanici che distrugge tutto ciò che incontra sul suo cammino.
(Fonte video: Agenzia geologica del Ministero dell’energia e delle risorse minerarie della Repubblica di Indonesia)
abr/gtr

