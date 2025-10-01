Ancora lavori in corso attorno a Largo Moreni, porta d’accesso a Cremona da Sud. L’assessore alla viabilità Luca Zanacchi, aggiornando sul cronoprogramma lavori, aveva affermato come deadline per concludere i lavori, la fine di settembre.

Rispetto al progetto iniziale era stata predisposta una variante in corso d’opera, con l’integrazione di nuovi interventi possibili anche grazie ad un’accurata gestione delle risorse del quadro economico.

Sono stati ad esempio eliminati i 40 pali in calcestruzzo che sostenevano i cavi della vecchia linea della filo-tramvia; la modifica dell’aiuola di ingresso in tangenziale lato via Eridano; l’implementazione della protezione della ciclabile sul lato del Biba Bar con un allargamento; una nuova canaletta per lo smaltimento delle acque meteoriche sul tratto stradale di Viale Po che collega Largo Moreni al ponte sul fiume e che garantirà maggiore sicurezza a tutte le attività economiche operanti sul lato destro in uscita dalla città. Infine sono previste nuove aiuole alla fine di via Po, lato supermercato Conad, dove è stata rimossa parte di una siepe.

Per operare queste varianti che danno ulteriore valore all’intervento complessivo, era stata quindi concordata una proroga dei lavori fino a fine settembre. Durante questo periodo, il tratto stradale tra il ponte sul Po e la rotatoria di Largo Moreni è comunque rimasto a doppio senso di marcia e, quest’ultima come detto, sempre aperta.

Simone Bacchetta

