L’Istituto Istruzione Superiore Einaudi apre le porte alle famiglie con il primo open day, fissato per lunedì 13 ottobre. L’appuntamento si svolgerà in due sedi: in via Bissolati 96 dalle 17 alle 18 per gli indirizzi Grafica e Comunicazione, Turismo, Servizi Commerciali e Servizi per la Sanità e l’Assistenza sociale; e in via Borghetto 10 nello stesso orario per Enogastronomia e Ospitalità alberghiera.

Nei mesi successivi, ogni percorso formativo avrà giornate dedicate. Chi è interessato a Grafica e Comunicazione o Turismo potrà visitare la scuola martedì 4 novembre, 9 dicembre e 13 gennaio, mentre per Servizi Commerciali, Servizi per la Sanità e l’Assistenza sociale, Enogastronomia e Ospitalità alberghiera gli incontri sono previsti giovedì 6 novembre, 11 dicembre e 15 gennaio. È importante ricordare che la promozione dei corsi per futuri cuochi e addetti di sala si terrà nella sede di via Borghetto, a differenza degli altri indirizzi ospitati in via Bissolati.

Durante le giornate di scuola aperta, le famiglie saranno accolte dalla preside Nicoletta Ferrari, dalla vice Federica Gaboardi e dai referenti dei vari indirizzi: Michela Balzarini per Grafica e Comunicazione, Annalisa Prisco e Valentina Terreni per Turismo, Letizia Spinello e Nicoletta Trovato per Servizi per la Sanità e l’Assistenza sociale, Anna Adele Fioretti per Servizi Commerciali, Cristian Fusco e Massimiliano Ruscelli per Enogastronomia e Ospitalità alberghiera, Amedeo Tonarelli per l’orientamento e Antonietta Daniele per l’inclusione. Il personale fornirà informazioni sull’offerta formativa, sugli sbocchi lavorativi, sull’organizzazione interna e sui progetti della scuola.

CALENDARIO OPEN DAY

Lunedì 13/10/2025: Grafica e Comunicazione, Turismo, Servizi Commerciali, Servizi per la Sanità e l’Assistenza sociale – via Bissolati 96, ore 17-18

Lunedì 13/10/2025: Enogastronomia e Ospitalità alberghiera – via Borghetto 10, ore 17-18

Martedì 4/11/2025: Grafica e Comunicazione, Turismo – via Bissolati 96, ore 17-18

Giovedì 6/11/2025: Servizi Commerciali, Servizi per la Sanità e l’Assistenza sociale – via Bissolati 96, ore 17-18

Giovedì 6/11/2025: Enogastronomia e Ospitalità alberghiera – via Borghetto 10, ore 17-18

Martedì 9/12/2025: Grafica e Comunicazione, Turismo – via Bissolati 96, ore 17-18

Giovedì 11/12/2025: Servizi Commerciali, Servizi per la Sanità e l’Assistenza sociale – via Bissolati 96, ore 17-18

Giovedì 11/12/2025: Enogastronomia e Ospitalità alberghiera – via Borghetto 10, ore 17-18

Martedì 13/1/2026: Grafica e Comunicazione, Turismo – via Bissolati 96, ore 17-18

Giovedì 15/1/2026: Servizi Commerciali, Servizi per la Sanità e l’Assistenza sociale – via Bissolati 96, ore 17-18

Giovedì 15/1/2026: Enogastronomia e Ospitalità alberghiera – via Borghetto 10, ore 17-18

