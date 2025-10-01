L'Einaudi apre le porte:
primo open day il 13 ottobre
L’Istituto Istruzione Superiore Einaudi apre le porte alle famiglie con il primo open day, fissato per lunedì 13 ottobre. L’appuntamento si svolgerà in due sedi: in via Bissolati 96 dalle 17 alle 18 per gli indirizzi Grafica e Comunicazione, Turismo, Servizi Commerciali e Servizi per la Sanità e l’Assistenza sociale; e in via Borghetto 10 nello stesso orario per Enogastronomia e Ospitalità alberghiera.
Nei mesi successivi, ogni percorso formativo avrà giornate dedicate. Chi è interessato a Grafica e Comunicazione o Turismo potrà visitare la scuola martedì 4 novembre, 9 dicembre e 13 gennaio, mentre per Servizi Commerciali, Servizi per la Sanità e l’Assistenza sociale, Enogastronomia e Ospitalità alberghiera gli incontri sono previsti giovedì 6 novembre, 11 dicembre e 15 gennaio. È importante ricordare che la promozione dei corsi per futuri cuochi e addetti di sala si terrà nella sede di via Borghetto, a differenza degli altri indirizzi ospitati in via Bissolati.
Durante le giornate di scuola aperta, le famiglie saranno accolte dalla preside Nicoletta Ferrari, dalla vice Federica Gaboardi e dai referenti dei vari indirizzi: Michela Balzarini per Grafica e Comunicazione, Annalisa Prisco e Valentina Terreni per Turismo, Letizia Spinello e Nicoletta Trovato per Servizi per la Sanità e l’Assistenza sociale, Anna Adele Fioretti per Servizi Commerciali, Cristian Fusco e Massimiliano Ruscelli per Enogastronomia e Ospitalità alberghiera, Amedeo Tonarelli per l’orientamento e Antonietta Daniele per l’inclusione. Il personale fornirà informazioni sull’offerta formativa, sugli sbocchi lavorativi, sull’organizzazione interna e sui progetti della scuola.
CALENDARIO OPEN DAY
- Lunedì 13/10/2025: Grafica e Comunicazione, Turismo, Servizi Commerciali, Servizi per la Sanità e l’Assistenza sociale – via Bissolati 96, ore 17-18
- Lunedì 13/10/2025: Enogastronomia e Ospitalità alberghiera – via Borghetto 10, ore 17-18
- Martedì 4/11/2025: Grafica e Comunicazione, Turismo – via Bissolati 96, ore 17-18
- Giovedì 6/11/2025: Servizi Commerciali, Servizi per la Sanità e l’Assistenza sociale – via Bissolati 96, ore 17-18
- Giovedì 6/11/2025: Enogastronomia e Ospitalità alberghiera – via Borghetto 10, ore 17-18
- Martedì 9/12/2025: Grafica e Comunicazione, Turismo – via Bissolati 96, ore 17-18
- Giovedì 11/12/2025: Servizi Commerciali, Servizi per la Sanità e l’Assistenza sociale – via Bissolati 96, ore 17-18
- Giovedì 11/12/2025: Enogastronomia e Ospitalità alberghiera – via Borghetto 10, ore 17-18
- Martedì 13/1/2026: Grafica e Comunicazione, Turismo – via Bissolati 96, ore 17-18
- Giovedì 15/1/2026: Servizi Commerciali, Servizi per la Sanità e l’Assistenza sociale – via Bissolati 96, ore 17-18
- Giovedì 15/1/2026: Enogastronomia e Ospitalità alberghiera – via Borghetto 10, ore 17-18