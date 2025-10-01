Ultime News

1 Ott 2025 Al via le vaccinazioni antinfluenzali:
come e dove prenotare
1 Ott 2025 Ruba borsetta ad anziana al bar
Denunciata straniera irregolare
1 Ott 2025 Giustizia riparativa: in Cattolica
convegno con l'ex ministro Cartabia
1 Ott 2025 Figli maltrattati: sotto accusa
il padre e la matrigna
1 Ott 2025 Epurazioni e amnistie nella Cremona
post fascista: convegno in Archivio
Nazionali

Maltempo nell’Agrigentino, dispersa donna travolta dall’acqua: ricerche in un canale

(Adnkronos) – Sono in corso le ricerche di una donna di Favara, nell’Agrigentino, che risulta dispersa dopo essere stata travolta dall’acqua dopo essere scesa dalla sua auto. Alle ricerche partecipano anche i sommozzatori dei Vigili del fuoco. Si sta ispezionando in queste ore un canale in cui confluiscono le acque. Da ieri Favara e la provincia sono colpite dal maltempo con piogge torrenziali. 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...