1 Ott 2025 Al via le vaccinazioni antinfluenzali:
come e dove prenotare
1 Ott 2025 Ruba borsetta ad anziana al bar
Denunciata straniera irregolare
1 Ott 2025 Giustizia riparativa: in Cattolica
convegno con l'ex ministro Cartabia
1 Ott 2025 Figli maltrattati: sotto accusa
il padre e la matrigna
1 Ott 2025 Epurazioni e amnistie nella Cremona
post fascista: convegno in Archivio
Mattarella in Azerbaigian “Mettere insieme capacità, non contrapporre”

ROMA (ITALPRESS) – “L’Italia è orgogliosa di partecipare, insieme all’Azerbaigian, a questa iniziativa e sono davvero lieto che stiamo dando un esempio di grande rilievo nella vita internazionale su come si mettano insieme l’approfondimento e lo sviluppo della formazione dei nostri talenti”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, parlando all’università di Baku in Azerbaigian riferendosi alla collaborazione con gli atenei italiani. “E’ un messaggio alla comunità internazionale su come si svolge la vita nel mondo mettendo insieme e non contrapponendo capacità, talenti, risorse e prospettive”, aggiunge.
