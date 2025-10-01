Ultime News

1 Ott 2025 Distribuzione merci in città,
il futuro è nella ciclologistica
1 Ott 2025 Si è spento Luca Boccabella,
agente della Polizia Locale
1 Ott 2025 Oscar Green 2025, a Cremona
vince Mattia Caleffi di Spineda
1 Ott 2025 Settimana protezione civile, Vigili
del Fuoco aperti al pubblico
1 Ott 2025 Polo Robbiani di Soresina: ecco
una nuova risonanza magnetica
Video Pillole

Moldavia, Maran “Vittoria netta del fronte pro-Ue, aprire ad adesione”

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “Le elezioni in Moldavia ci consegnano un quadro che resta molto polarizzato nei contenuti, ma allo stesso tempo abbastanza chiaro nei numeri, con una vittoria ampia del fronte pro-europeo nonostante le forti ingerenze russe dei mesi e delle settimane precedenti al voto”. Lo ha dichiarato l’eurodeputato del Partito Democratico Pierfrancesco Maran, commentando l’esito del voto in Moldavia. “Oggi però la sfida si sposta sull’Europa: accogliere la disponibilità della Moldavia a entrare nell’Unione europea”, ha aggiunto Maran.

xf4/ads/mca1

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...