Pecoraro Scanio “La Campania diventi polo di attrazione per i giovani”

NAPOLI (ITALPRESS) – “Cinque anni senza pagare tasse per i giovani under 35 che da tutta Italia e da tutta Europa decidono di creare start-up e imprese innovative a Napoli e in Campania. È questa una delle proposte emerse con forza durante l’incontro dei giovani eco-digital nel Convegno Giovani e Futuro organizzato da Campania Ecodigital e Osservatorio Giovani della Federico II. Si tratta di una misura cruciale”. Lo ha dichiarato Alfonso Pecoraro Scanio, Presidente della Fondazione UniVerde e promotore della rete EcoDigital.

(Fonte video: Fondazione UniVerde)