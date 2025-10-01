Ultime News

1 Ott 2025 Il buongiorno con le notizie su CR1:
ogni mattina rassegna stampa e tg
1 Ott 2025 Trenord seleziona nuovi capitreno:
candidature fino al 15 ottobre
1 Ott 2025 Corsia ciclabile via Massarotti,
tutto regolare?
1 Ott 2025 Cremo, Payero: “Lavoriamo
per raggiungere l'obiettivo”
1 Ott 2025 L'Einaudi apre le porte:
primo open day il 13 ottobre
Video Pillole

Pecoraro Scanio “La Campania diventi polo di attrazione per i giovani”

NAPOLI (ITALPRESS) – “Cinque anni senza pagare tasse per i giovani under 35 che da tutta Italia e da tutta Europa decidono di creare start-up e imprese innovative a Napoli e in Campania. È questa una delle proposte emerse con forza durante l’incontro dei giovani eco-digital nel Convegno Giovani e Futuro organizzato da Campania Ecodigital e Osservatorio Giovani della Federico II. Si tratta di una misura cruciale”. Lo ha dichiarato Alfonso Pecoraro Scanio, Presidente della Fondazione UniVerde e promotore della rete EcoDigital.

fsc/mca2
(Fonte video: Fondazione UniVerde)

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...