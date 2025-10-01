Ultime News

Piemonte in Giappone, Cipolletta “Supportiamo promozione territorio”

TOKYO (ITALPRESS) – All’Ambasciata d’Italia a Tokyo il Piemonte ha presentato obiettivi e risultati della missione in Giappone, nell’ambito della partecipazione all’Expo Osaka 2025. “La missione della Camera di Commercio supporta tutta la squadra per la promozione del nostro territorio, delle eccellenze, per intensificare l’attrazione di investimenti”, ha detto Massimiliano Cipolletta, presidente della Camera di Commercio di Torino.
col/mgg/azn

© Riproduzione riservata
