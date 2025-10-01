Ultime News

1 Ott 2025 Distribuzione merci in città,
il futuro è nella ciclologistica
1 Ott 2025 Si è spento Luca Boccabella,
agente della Polizia Locale
1 Ott 2025 Oscar Green 2025, a Cremona
vince Mattia Caleffi di Spineda
1 Ott 2025 Settimana protezione civile, Vigili
del Fuoco aperti al pubblico
1 Ott 2025 Polo Robbiani di Soresina: ecco
una nuova risonanza magnetica
Rizzolo (Sicindustria) “La cultura porta anche utili d’impresa”

PALERMO (ITALPRESS) – “La prima fotografia ci dice chiaramente che di sola cultura non si mangia, mentre la seconda che la cultura non è solo un settore che si autosostiene ma che porta anche utili d’impresa. La nostra desiderata per il futuro è fare sistema, collegando il comparto culturale a quello turistico, ambientale e agroalimentare: per fare sistema noi ci siamo, perché questo significa fare impresa”. Così Luigi Rizzolo, presidente di Sicindustria, a Palermo a margine dell’evento, presso la Sala Onu del Teatro Massimo, in cui per la prima volta in 63 anni il premio Campiello ha fatto tappa nel capoluogo siciliano.

