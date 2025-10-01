Ultime News

1 Ott 2025 Il buongiorno con le notizie su CR1:
ogni mattina rassegna stampa e tg
1 Ott 2025 Trenord seleziona nuovi capitreno:
candidature fino al 15 ottobre
1 Ott 2025 Corsia ciclabile via Massarotti,
tutto regolare?
1 Ott 2025 Cremo, Payero: “Lavoriamo
per raggiungere l'obiettivo”
1 Ott 2025 L'Einaudi apre le porte:
primo open day il 13 ottobre
Video Pillole

Schillaci “Per i tumori l’arma migliore è la prevenzione”

ROMA (ITALPRESS) – “La prevenzione è la migliore arma che abbiamo contro le malattie e i tumori. Soprattutto è la migliore arma che dobbiamo usare per far sì che il nostro Servizio sanitario nazionale, che è bellissimo, continui ad essere sostenibile e continui a fare quanto scritto nell’art. 32 della Costituzione: dare cure a tutti, soprattutto alle persone più povere”. Così il ministro della Salute, Orazio Schillaci, in occasione della conferenza stampa di presentazione della quindicesima edizione di Frecciarosa, iniziativa del Gruppo FS e Fondazione IncontraDonna.

