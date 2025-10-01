Ultime News

30 Set 2025 Rubate le medaglie mondiali
di Giacomo Gentili
30 Set 2025 Ossessionato dal controllo, l'ex:
"Mi sentivo col fiato sul collo"
30 Set 2025 L’ultimo saluto a Paolo Gerevini:
“Un dolore troppo grande”
30 Set 2025 Kebab: per il pm cade la rapina
Chiesta pena di 9 mesi per lesioni
30 Set 2025 Maratonina di Cremona 2025,
Solzi: "Saranno due gare vere"
Nazionali

Sinner-Tien: orario, precedenti e dove vederla in tv

(Adnkronos) –
Jannik Sinner in campo per la finale dell’Atp 500 di Pechino. Oggi, mercoledì 1 ottobre, Il tennista azzurro affronta lo statunitense Learner Tien, numero 52 del mondo, – in diretta tv e streaming – nell’ultimo atto dell’Atp 500 cinese. Sinner arriva all’appuntamento dopo aver battuto Alex De Minaur in semifinale e nei turni precedenti Marin Cilic all’esordio, Terence Atmane negli ottavi e Fabian Marozsan ai quarti.  

Tien invece ha superato Daniil Medvedev in semifinale, oltre a Francisco Cerundolo nel primo turno, Flavio Cobolli agli ottavi e Lorenzo Musetti nei quarti. Obiettivo di Sinner è migliorare il risultato dello scorso anno, quando proprio nella finale di Pechino fu battuto da Carlos Alcaraz, trionfatore a Tokyo. 

 

La finale tra Sinner e Tien è in programmaoggi, mercoledì 1 ottobre, alle 8 ora italiana. I due tennisti non si sono affrontati mai affrontati in carriera, con quello di Pechino che sarà il primo precedente. 

 

La finale dell’Atp 500 di Pechino Sinner-Tien sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport. Il match sarà visibile anche in streaming sull’app SkyGo, su NOW e TennisTv. 

 

