Video Pillole
Tg Economia – 1/10/2025
ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Commercio estero extra Ue, ad agosto export e import in calo
– Allarme Confcommercio, in Italia sempre più contratti-pirata
– Cresce il turismo globale
– Dal 2026 una nuova festività, cosa cambia per il lavoro
sat/gsl
– Commercio estero extra Ue, ad agosto export e import in calo
– Allarme Confcommercio, in Italia sempre più contratti-pirata
– Cresce il turismo globale
– Dal 2026 una nuova festività, cosa cambia per il lavoro
sat/gsl
© Riproduzione riservata