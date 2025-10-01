Ultime News

1 Ott 2025 Distribuzione merci in città,
il futuro è nella ciclologistica
1 Ott 2025 Si è spento Luca Boccabella,
agente della Polizia Locale
1 Ott 2025 Oscar Green 2025, a Cremona
vince Mattia Caleffi di Spineda
1 Ott 2025 Settimana protezione civile, Vigili
del Fuoco aperti al pubblico
1 Ott 2025 Polo Robbiani di Soresina: ecco
una nuova risonanza magnetica
Video Pillole

Tg Economia – 1/10/2025

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Commercio estero extra Ue, ad agosto export e import in calo
– Allarme Confcommercio, in Italia sempre più contratti-pirata
– Cresce il turismo globale
– Dal 2026 una nuova festività, cosa cambia per il lavoro
sat/gsl

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...