Ucraina, Meloni “Offensiva della Russia è fallita”

COPENAGHEN (DANIMARCA) (ITALPRESS) – “Lo scenario continua a essere di provocazione e ho già detto perchè aumentino le provocazioni: credo che da una parte ci sia il tentativo della Russia di impedire che i Paesi europei inviino altri sistemi di difesa antiaerea in Ucraina. Dall’altra penso che la Russia abbia anche la necessità di non fare notare il fatto che c’era annunciata un’offensiva estiva e che questa è fallita. Penso che dobbiamo ragionare con sangue freddo, non rispondere alle provocazioni e bisogna attrezzarsi”. Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel corso di un punto stampa prima del Consiglio europeo.

