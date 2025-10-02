Ultime News

2 Ott 2025 Soresina, palestra comunale:
no al pattinaggio, sì al karate
2 Ott 2025 Nuovo podcast per bambini,
una puntata al Museo del Violino
2 Ott 2025 Nuovi bus elettrici, a inizio 2026
addio agli ultimi mezzi a gasolio
2 Ott 2025 Maltempo 2023, da Regione
102mila euro per 7 Comuni
2 Ott 2025 Welfare cittadino potenziato,
nuovo Accordo di collaborazione
Video Pillole

Al via il progetto “Giovani e Lavoro per ZeroNeet”

MILANO (ITALPRESS) – Prende il via “Giovani e Lavoro per ZeroNeet (pronuncia: Zeronìit)”, programma sostenuto da Fondazione Cariplo e Intesa Sanpaolo e realizzato con Generation Italy. L’obiettivo nei prossimi quattro anni è formare e accompagnare al lavoro 10 mila giovani tra i 18 e i 29 anni della Lombardia e delle province piemontesi di Novara e Verbano-Cusio-Ossola. L’iniziativa è stata presentata alla Veneranda Biblioteca Ambrosiana di Milano, alla presenza di istituzioni, enti del terzo settore, imprese e giovani. Un’occasione di confronto e di dialogo sul futuro del lavoro per le nuove generazioni e sui fabbisogni di competenze delle imprese.

