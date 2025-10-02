Al via il progetto “Giovani e Lavoro per ZeroNeet”

MILANO (ITALPRESS) – Prende il via “Giovani e Lavoro per ZeroNeet (pronuncia: Zeronìit)”, programma sostenuto da Fondazione Cariplo e Intesa Sanpaolo e realizzato con Generation Italy. L’obiettivo nei prossimi quattro anni è formare e accompagnare al lavoro 10 mila giovani tra i 18 e i 29 anni della Lombardia e delle province piemontesi di Novara e Verbano-Cusio-Ossola. L’iniziativa è stata presentata alla Veneranda Biblioteca Ambrosiana di Milano, alla presenza di istituzioni, enti del terzo settore, imprese e giovani. Un’occasione di confronto e di dialogo sul futuro del lavoro per le nuove generazioni e sui fabbisogni di competenze delle imprese.

