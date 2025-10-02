Bologna-Friburgo: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

(Adnkronos) – Notte di Europa League per il Bologna. Il club rossoblù ospita oggi, giovedì 2 ottobre, i tedeschi del Friburgo – in diretta tv e streaming – allo stadio Dall’Ara nella seconda giornata della competizione europea. La squadra di Italiano all’esordio è stata battuta per 1-0 dall’Aston Villa a Birmingham, mentre in campionato è reduce dal pareggio-beffa di Lecce, con il 2-2 salentino arrivato in pieno recupero, e si trova al momento al nono posto con 7 punti in classifica.

La sfida tra Bologna e Friburgo è in programma oggi, giovedì 2 ottobre, alle ore 18.45. Ecco le probabili formazioni:

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Zortea, Vitik, Lucumí, Lykogiannis; Freuler, Ferguson; Bernardeschi, Odgaard, Orsolini; Castro. All. Italiano

Friburgo (4-2-3-1): Atubolu; Kubler, Ginter, Jung, Günter; Eggestein, Osterhage; Beste, Manzambi, Grifo; Adamu. All. Schuster

Bologna-Friburgo sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport. Il match sarà disponibile anche in streaming sull’app SkyGo e su NOW.