C’è anche un consigliere regionale lombardo – Paolo Romano, 29anni di Milano, esponente del PD – tra i fermati dall’esercito israeliano durante l’abbordaggio di alcune imbarcazioni della Global Sumud Flotilla. A riferirlo è il consigliere regionale cremasco Matteo Piloni, che proprio con Romano aveva in programma per la serata di giovedì una diretta sui suoi canali social, con l’obiettivo di raccontare l’esperienza diretta del viaggio verso Gaza. “Gli italiani arrestati sono 22, stanno bene”, ha dichiarato il ministro Tajani.

Ci racconta Matteo Piloni: “È stata una notte di forte apprensione per quello che stava succedendo al largo della costa di Gaza. Uno dei fermati è un mio collega, Paolo Romano, con il quale questa sera avremmo dovuto avere una diretta attraverso la quale, con le sue parole, ci avrebbe un po’ spiegato quello che stava accadendo. Questa diretta non si terrà perché ieri sera c’è stato l’abbordaggio da parte dei militari israeliani che hanno poi accompagnato l’equipaggio in a terra. Può essere che già da domani alcuni dei nostri italiani possano tornare in Italia, quindi riprenderemo, una volta che Paolo sarà rientrato in Italia, i contatti con lui”

E ancora: “L’apprensione è fortissima. Per gli italiani ma non solo: per tutti gli attivisti che hanno partecipato a quella che è stata una grandissima manifestazione umanitaria, forse tra le più importante degli ultimi decenni. L’obiettivo non era solo ed esclusivamente portare viveri, ma era accendere i riflettori e smuovere le coscienze del mondo rispetto a quello che stava e sta accadendo a Gaza. Ci sono riusciti, ora ovviamente ci attendiamo che tutto si risolva nel migliore dei modi e aspettiamo Paolo e i nostri connazionali in Italia quanto prima.“

