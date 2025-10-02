Flotilla bloccata da Israele, Elisa in lacrime

(Adnkronos) – “Ora portateli voi gli aiuti”. Elisa, in lacrime, dopo lo stop di Israele alle barche della Global Sumud Flotilla. La cantante pubblica un video dal proprio profilo Instagram. La clip rimbalza rapidamente su X e su profili social di utenti comuni.

“Adesso che hanno bloccato la Global Sumud Flotilla, allora portate voi gli aiuti in poche ore”, dice la cantautrice 47enne che, nel video originale, tagga la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. “Portateli voi gli aiuti, perché stanno morendo”, conclude l’artista in lacrime.